مصدومان حادثه سقوط از تپه کویر ریگ جن پیدا شدند

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام مصدومیت دو نفر در کویر ریگ جن به مرکز اورژانس استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۶ روز گذشته به مرکز فرماندهی عملیات ۱۱۵ اعلام شده است.

وی با بیان اینکه در گزارش اولیه مصدومیت دو نفر از ناحیه کمر و سر به مرکز اورژانس اعلام شده است، تصریح کرد: برای این امر یک واحد اورژانس و سه واحد هلال احمر با هشت نیروی انسانی اعزام شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه علت وقوع این حادثه سقوط از روی تپه با توپ‌های زورب بال است، ابراز داشت: عملیات جستجو در کویر ریگ جن در منطقه انارک انجام شد اما به‌دلیل برخورد با باتلاق ماسه قادر به ادامه مسیر نبودند و در نهایت تغییر مسیر دادند.

وی با بیان اینکه با توجه به تاریکی هوا و باتلاق ماسه عملیات جست وجو تا ساعت هشت صبح امروز ادامه یافت، تصریح کرد: در نهایت یکی از این مصدومان که جان خود را از دست داده بود توسط آفرودسواران عبوری به درمانگاه انارک منتقل شدند.

عابدی با بیان اینکه برای پیدا کردن فرد دوم در نهایت بالگرد اورژانس یزد نیز وارد این عملیات امدادرسانی شد تصریح کرد: شب گذشته یکی از مصدومان بدحال که جان خود را از دست داده بود توسط آفرود سواران عبوری به درمانگاه انارک منتقل شد.