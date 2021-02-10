حضور مردم دهلران در راهپیمایی خودرویی و موتوری

به گزارش خبرنگار مهر، قشرهای مختلف مردم ولایتمدار شهرستان مرزی دهلران با حضوری متفاوت به میدان آمدند تا نشان دهند تا پای جان از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند.

امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا در جامعه مردم در جشن چهل و دوسالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران حضوری متفاوت را به ثبت رساندند و نقش انقلابی و متعهدانه خود نسبت به این انقلاب را به خوبی ایفا کردند.

با توجه به شرایط کرونایی و سلامت محور بودن مراسم و مناسبت‌های انقلابی، راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در دهلران به صورت رژه نمادین خودرویی و موتوری در حال برگزاری است.