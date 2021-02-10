به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ادعای اخیر بنگاه خبری CBC کانادا در خصوص حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: ادعاهای مطرح شده در این مقاله ناصحیح و بی اعتبار است و بسیاری از حرف‌های منتسب به دکتر ظریف از اساس با ادبیات ایشان سازگاری نداشته و ادعای وجود چنین نواری خلاف واقع است.

خطیب‌زاده گفت: البته همگان می‌دانند که دکتر ظریف در دیدارها و تماس‌های رسمی در روزها و هفته‌های بعد از فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، من‌جمله در تماس و دیدار با وزیر خارجه کانادا، ضرورت بررسی کلیه احتمالات ممکن پیرامون دلایل و شرایط وقوع این فاجعه را مورد تاکید قرار داده است که احتمال مداخلات الکترونیکی خارجی و یا حضور عناصر نفوذی هم می‌توانست جزء چنین احتمالاتی باشد. این دیدگاه منحصر به ایشان نبوده و همانگونه که از اظهارات رسمی (من‌جمله در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی) مشخص است مراجع امنیتی کشور همه این احتمالات را بررسی کردند و نهایتاً به اشتباه فاجعه بار انسانی به عنوان مسبب این فاجعه رسیدند که بر این اساس مراحل دادرسی پرونده در مراجع صالح قضایی نیروهای مسلح در جریان است.

وی همچنین افزود: تحقیقات در مورد سوانح هوایی یک مسئله کاملاً تخصصی و فنی است و با شایعه پراکنی و سیاسی کاری نمی‌توان نتیجه‌ای در راستای اهداف مسموم سیاسی به افکار عمومی تحمیل کرد. خانواده‌هایی که در این فاجعه تاسف بار عزیزان خود را از دست داده‌اند اندوه عظیمی را تحمل می‌کنند که تسکین آن آسان نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما از کانادا می‌خواهیم که با چنین اقدامات و شایعه پراکنی‌هایی، باعث نشوند که هر روز بار دیگری بر غم و اندوه خانواده‌های داغدار اضافه گردد.

خطیب‌زاده همچنین در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته عنوان کرد: گزارش سوانح هواپیمایی کشوری یک گزارش ژورنالیستی یا مبتنی بر حدس و گمان نیست که دلخواهانه و بر اساس خواست یک کشور نوشته شود بلکه در سوانح هوایی این گزارش یک گزارش فنی و تخصصی است که توسط متخصصان بیطرف و ذیصلاح تهیه می‌گردد. تیم بررسی سانحه سقوط هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران با مشورت مستمر با کارشناسان خبره از کشورهای ذیربط از جمله کانادا، امریکا، فرانسه و سایر کشورها گزارش سانحه سقوط پرواز PS752 را در سریع‌ترین زمان و پیش از موعد مقرر در کنوانسیون شیکاگو تهیه و برای کشورهای ذیربط ارسال کرده است.

وی ادامه داد: این کشورها دو ماه وقت دارند که نظرات، ایرادات فنی یا سوالات خود در مورد این گزارش را به طرف ایرانی اعلام نمایند. این فرصت دو ماهه اکنون رو به پایان است و گزارش سانحه با لحاظ کردن نظرات و سوالات سایر کشورها و پاسخ‌های تیم بررسی سوانح ایرانی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به دولت کانادا توصیه می‌کنیم به جای جنجال‌های بی نتیجه خود حرفه‌ای رفتار کرده و اگر نظری دارد در قالب گزارش تخصصی سانحه ارائه کند.

خطیب‌زاده در پایان اظهار کرد: یکبار دیگر مجدداً تاکید می‌کنیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود و حقوق خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند و اکثریت بالایی از آنان هم شهروند ایرانی هستند، پایبند است و قدم به قدم در حال اجرای تعهدات بین‌المللی و الزامات قانونی خود طبق قوانین داخلی و بین‌المللی است که با تکمیل هر یک از اقدامات گزارش آن به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.