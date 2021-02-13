بام نو بر بوم «سهراب»/رونمایی از سنگ مزار جدید «سپهری»

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - هادی نجف زاده: بعد از چهار بار تعویض سنگ مزار سهراب سپهری بدون اطلاع و رضایت خانواده گروهی از هنرمندان کاشانی با نظر بستگان طراحی و ساخت سنگ قبر و یادمان او را پس از یک سال و نیم به پایان رساندند.

سرپرست گروه طراحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار سنگ مزار سهراب از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ با اشتباهات فاحش نگارشی و هنری همراه بوده که اعتراض و نارضایتی خانواده و اهالی فرهنگ و هنر را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۵۹ پیکر این شاعر و نقاش کاشانی در جوار آستان سلطان‌علی بن امام محمد باقر علیه السلام در مشهد اردهال کاشان دفن می‌شود، افزود: یک کاشی فیروزه‌ای رنگ، اولین نشان مزار سهراب بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی مسلم خاطرنشان کرد: برای اولین بار سنگ مزار سهراب توسط دوست خوشنویس و نقاش او؛ «رضا مافی» با شعر معروفی از کتاب «واحه‌ای در لحظه»، با نظر خواهران سهراب، خطّاطی، حکّاکی و نصب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کار طراحی ششمین سنگ مزار سهراب که دومین پروژه سنگ مزار مورد تأیید خاندان سپهری به حساب می‌آید، از مهرماه ۱۳۹۸ آغاز شده است، تصریح کرد: طراحی سنگ مزار جدید توسط تیمی متشکل از کارشناسان عرصه‌های خط، نقّاشی، گرافیک، هنر، فلسفه، معماری و مهندسی به پایان رسیده است.

مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی عروه الوثقی کاشان تاکید کرد: طرح سنگ مزار این شاعر و نقاش بلندآوازه کاشانی از بین بیش از ۵۰ پیش‌طرح از میان طرح‌های واصله، با نظر یگانه خواهر بازمانده سهراب؛ «پروانه سپهری» و خواهرزادگان، انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه تیم طراحی، دو پیش‌طرح یکی به عنوان سنگ مزار و دیگری به عنوان یادمان سهراب انتخاب کرده، افزود: رونمایی از سنگ مزار و یادمان در چهل و یکمین سالگرد وفات سهراب در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۴۰۰ طی مراسمی انجام خواهد گرفت.

سرپرست گروه طراحی بیان کرد: در این پروژه، علاوه بر تأییدیه کتبی خانواده، مجوزهای لازم از اداره اوقاف و امور خیریه کاشان و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان نیز کسب شده و توافقات لازم با مسؤولان آستان مقدس حضرت سلطان‌علی (ع) نیز صورت گرفته تا برخلاف گذشته، تمامی فرآیندهای قانونی به طور کامل طی شود.

وی تاکید کرد: فیلم مستندی از ماجرای سنگ‌های قبلی مزار سهراب و مراحل ساخت سنگ جدید در مراسم رونمایی از سنگ و یادمان، اکران و منتشر خواهد شد.