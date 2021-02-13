به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسین بلاغی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار کرد: حوزه هنری آذربایجان شرقی طبق روال سال‌های گذشته، همزمان با دیدار مردم تبریز با مقام معظم رهبری به مناسبت قیام ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، جهت تولید و نشر سرود ولایت اقدام کرده است.

وی افزود: امسال با توجه به اینکه دیدار مردم تبریز با مقام معظم رهبری به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار می‌شود، با این حال سرود فاخری از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در حال تهیه و تولید است.

رئیس حوزه هنری استان در ادامه با بیان اینکه شعر این سرود را وحید سلطان زاده چایکندی سروده است، اظهار کرد: این سرود توسط گروه سرود حوزه هنری استان که منتخبی از گروه‌های سرود کل استان است، همخوانی می‌شود که آهنگسازی این سرود توسط میثم ناعمی، تنظیم توسط مهدی ناصری انجام می‌شود.

وی همچنین در ادامه از تولید ویدئو کلیپ سرود «ولایت ۹۹» برای انتشار در فضای مجازی توسط حوزه هنری استان خبر داد.

گفتنی است، سرود «ولایت» همه ساله به مناسبت قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در سال ۵۶ به همت حوزه هنری آذربایجان شرقی، توسط مردم این کلانشهر در دیدار با مقام معظم رهبری همخوانی می‌شود.