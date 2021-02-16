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۲۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۴۹

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران:

۳۰۰ قلم لوازم آرایشی قاچاق در مازندران کشف شد

۳۰۰ قلم لوازم آرایشی قاچاق در مازندران کشف شد

ساری- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف ۳۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدپور اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی بر حسب وظیفه ذاتی خود در خصوص پیشگیری از جرایم اقتصادی و در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی یکی از اماکن دپوی کالای قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از شناسایی انبار کالای قاچاق و هماهنگی قضائی در بازرسی دقیق از آن ۳۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی و فاقد مجوز گمرکی را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان حدود ۱ میلیارد ریال برآورد کرد.

سرهنگ محمدپور ضمن بیان خبر دستگیری یک قاچاقچی کالا در این اقدام، تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد.

این مقام انتظامی در خاتمه خاطرنشان کرد: ورود غیر مجاز کالای خارجی به کشور و توزیع آن در میان شهروندان تهدیدی جدی برای تولیدات داخلی و در نهایت آسیب زننده بر اقتصاد کشور می‌باشد، بنابراین شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فرصت طلبی از سوی قاچاقچیان کالا موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5148643

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