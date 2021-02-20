به گزارش خبرنگار مهر هدایت اله جمالی در جلسه ستاد استانی کرونا که بعد از ظهر شنبه در آبیک برگزار شد اظهار کرد: برگزاری جلسه استانی کرونا در شهرستان آبیک به دلیل اهمیت بالای سلامتی مردم شهرستان آبیک برای مدیران استان قزوین است.

وی افزود: از روز اول مشاهده ویروس جهش یافته، جانشین ستاد پیشگیری از کرونا مأمور شد اقدامات لازم را در زمینه مقابله با این ویروس مهلک انجام دهد.

استاندار قزوین با بیان اینکه اقدامات انجام شده در شهرستان در طی این مدت قابل تقدیر بوده و اثر آن را می‌بینیم، عنوان کرد: همدلی و وحدت مدیران شهرستان باعث کنترل وضعیت شده و نباید آن را فراموش کرد.

وی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده وضعیت تحت کنترل است و کمی از نگرانی همگان کم شده اما این به معنی عدم رعایت نکات بهداشتی نیست و باید هر لحظه مراقب اتفاقات پیش رو دررابطه با این بیماری باشیم.

جمالی پور بیان کرد: فرق این ویروس جهش یافته با ویروس پیشین در سنین ابتلاء است و می‌بینیم که افراد زیر ۱۵ سال نیز به راحتی ابتلاء می‌شوند و این بر مراقبت بیشتر ما تاکید می‌کند.

وی گفت: امروز دقیقاً ۱ سال از زحمات اعضا ستاد کرونا گذشت و تمام اعضا در این یکسال جانانه تلاش کردند و اگر این تلاش‌ها نبود بدون شک به دلیل جایگاه استان قزوین و قرارگیری آن در میان استان‌های آلوده وضعیت اسفباری را باید مشاهده می‌کردیم.

استاندار قزوین اظهار کرد: در این یکسال شرایط برای بخش درمان نیز بسیار سخت گذشت و نمی‌توان زحمات مدافعان سلامت را تا پای جان در میدان مبارزه با کرونا ایستادند را نادیده گرفت.

وی افزود: مصوبات ستاد کرونا به عنوان قانون محسوب می‌شود و باید بگوییم که بی احترامی به این مصوبات و قوانین بی احخترامی به سلامت خود و جامعه است و از مردم انتظار داریم همراهی خوب خود را با ستاد کرونا ادامه دهد.

جمالی پور بیان کرد: نباید در اجرای محدودیت‌ها غفلت شود بلکه با غفلت ممکن است هر لحظه به تعداد هفت نفر شناسایی شده مبتلا به کرونا انگلیسی اضافه شود.

وی تأکید کرد: این شرایط نیازمند همراهی همه مردم مخصوصاً اصناف است و انتظار داریم اصناف نیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همکاری لازم را داشته باشند زیرا یک اشتباه ساده می‌تواند خسارت جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال داشته باشد.

استاندار قزوین در پایان با بیان اینکه محدودیت‌های شبانه با قوت اجرایی شود و هیچ مماشاتی در این زمینه وجود نداشته باشد، یادآور شد: اجرای تمامی برنامه‌های جمعی تابع دستورالعمل‌های بهداشتی است.