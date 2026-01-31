  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

دهه فجر فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب است

دهه فجر فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب است

رشت- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در بیانیه ای به مناسبت فرا رسیدن ۱۲ بهمن گفت: دهه فجر فرصتی برای تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور بیانیه‌ای، تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی ایران را سرشار از ایستادگی، ایمان و پیروزی ملت بزرگ ایران خواند و تاکید کرد: این مسیر در سایه رهبری الهی امام خمینی(ره) و هدایت ولی امر مسلمین، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) طی شده است.

در بیانیه آمده است: یوم‌الله دوازدهم بهمن یادآور روزی درخشان و خاطره‌انگیز است؛ روزی که امام خمینی (ره) پس از سال‌ها تبعید و مبارزه، به میهن بازگشت و نور امید و پیروزی را در سراسر کشور تاباند. این رویداد، سال‌ها مقاومت ملت ایران را به ثمر رساند و نفوذ و سلطه چپاولگران و مداخله‌جویان جهانی را از ایران بزرگ کوتاه کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، پیروزی انقلاب اسلامی را تجلی وعده الهی و نشانه غلبه خون بر شمشیر و فریاد «الله‌اکبر» ملت انقلابی دانسته و فروپاشی رژیم پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام را یادآوری کرده است.

در ادامه بیانیه آمده است: دهه فجر سال جاری با شعار «ایران مقتدر، ملت پیروز» و تقارن با جشن‌های نیمه شعبان و سالروز ولادت حضرت مهدی (عج) فرصتی برای قدردانی از شهیدان و رزمندگان انقلاب اسلامی و ارزیابی دستاوردهای ۴۷ ساله انقلاب است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از مردم غیور گیلان دعوت کرده تا با حضور گسترده در برنامه‌های دهه فجر، پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه را نشان دهند و در برابر تهدیدها و فشارهای استکبار جهانی، ایستادگی کنند.

مراسم محوری بزرگداشت یوم‌الله دوازدهم بهمن، یکشنبه ۱۲ بهمن، ساعت ۹ صبح با سخنرانی آیت‌الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان و هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در گلزار شهدای رشت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6735978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها