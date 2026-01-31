به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور بیانیهای، تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی ایران را سرشار از ایستادگی، ایمان و پیروزی ملت بزرگ ایران خواند و تاکید کرد: این مسیر در سایه رهبری الهی امام خمینی(ره) و هدایت ولی امر مسلمین، حضرت آیتالله خامنهای (مدظله العالی) طی شده است.
در بیانیه آمده است: یومالله دوازدهم بهمن یادآور روزی درخشان و خاطرهانگیز است؛ روزی که امام خمینی (ره) پس از سالها تبعید و مبارزه، به میهن بازگشت و نور امید و پیروزی را در سراسر کشور تاباند. این رویداد، سالها مقاومت ملت ایران را به ثمر رساند و نفوذ و سلطه چپاولگران و مداخلهجویان جهانی را از ایران بزرگ کوتاه کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، پیروزی انقلاب اسلامی را تجلی وعده الهی و نشانه غلبه خون بر شمشیر و فریاد «اللهاکبر» ملت انقلابی دانسته و فروپاشی رژیم پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر آموزههای دین اسلام را یادآوری کرده است.
در ادامه بیانیه آمده است: دهه فجر سال جاری با شعار «ایران مقتدر، ملت پیروز» و تقارن با جشنهای نیمه شعبان و سالروز ولادت حضرت مهدی (عج) فرصتی برای قدردانی از شهیدان و رزمندگان انقلاب اسلامی و ارزیابی دستاوردهای ۴۷ ساله انقلاب است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از مردم غیور گیلان دعوت کرده تا با حضور گسترده در برنامههای دهه فجر، پایبندی خود به آرمانهای انقلاب و ولایت فقیه را نشان دهند و در برابر تهدیدها و فشارهای استکبار جهانی، ایستادگی کنند.
مراسم محوری بزرگداشت یومالله دوازدهم بهمن، یکشنبه ۱۲ بهمن، ساعت ۹ صبح با سخنرانی آیتالله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در استان و هادی حقشناس، استاندار گیلان، در گلزار شهدای رشت برگزار خواهد شد.
