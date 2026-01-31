قربان پور: هوای آذربایجان غربی تا اواسط هفته برفی می شود

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش دما هوای استان خبر دادو افزود: از روز سه شنبه با تقویت سامانه بارشی بر شدت و گستره بارش ها افزوده می شود که با لغزندگی، آبگرفتکی معابر شهری و کولاک برف، مه گرفتگی و کاهش دید در جاده های کوهستانی استان همراه خواهد شد.

وی ادامه داد: این ناپایداری های جوی تا اواخر وقت روز چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت و از اواخر وقت چهارشنبه، خروج موج بارشی و شمالی شدن جریانات سبب کاهش دما در استان خواهد شد.

قربان پور با بیان اینکه تداوم بارش‌ها می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد، اظهار کرد: لغزندگی و آب‌گرفتگی معابر شهری و جاده‌ای، کاهش دید افقی به‌دلیل مه‌گرفتگی، کولاک برف در محورهای مواصلاتی و ایجاد اختلال در ترددها از جمله پیامدهای این شرایط جوی است و در مناطق مستعد کوهستانی نیز احتمال وقوع بهمن وجود دارد.

وی بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط پیش‌رو، از شهروندان درخواست می‌شود از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد در مسیرهای شهری و جاده‌ای، نهایت احتیاط را رعایت کنند و خودروهای خود را به لوازم و تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

وی همچنین توصیه کرد: مردم از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کرده و با توجه به ناپایداری شرایط جوی، از انجام فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.