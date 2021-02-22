‌فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ۱۹ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، با انتشار توئیتی نوشت: پس از ارزیابی مطلوب فاز اول، به دستور وزیر بهداشت، فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان و مدافعان سلامت، این بار با واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نفر در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور کلید خورد.

واکسیناسیون کرونا در کشور از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها و به وسیله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» آغاز شده است.

بر اساس اولویت‌های سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از گروه‌های آسیب پذیر شامل کادر بهداشت و درمان و سالمندان تا پیش از نوروز ۱۴۰۰ در کشور واکسینه خواهند شد.