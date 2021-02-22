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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۱۲

سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد؛

‌فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ۱۹ آغاز شد

‌فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ۱۹ آغاز شد

‌سخنگوی سازمان غذا و دارو، از آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ۱۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور، با انتشار توئیتی نوشت: پس از ارزیابی مطلوب فاز اول، به دستور وزیر بهداشت، فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان و مدافعان سلامت، این بار با واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نفر در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور کلید خورد.

واکسیناسیون کرونا در کشور از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها و به وسیله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» آغاز شده است.

بر اساس اولویت‌های سند ملی واکسیناسیون کووید ۱۹، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از گروه‌های آسیب پذیر شامل کادر بهداشت و درمان و سالمندان تا پیش از نوروز ۱۴۰۰ در کشور واکسینه خواهند شد.

کد مطلب 5153135

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    نظرات

    • حمید IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      یعنی تا اخر سال شاید یک درصد جمعیت کشورواکسینه شوندآنهم با اما و اگر. واقعامسولان بهداشت چرا رو راست نیستند؟ قرار بود از نیمه بهمن ماه فاز سوم واکسن کوبا بر روی 50 هزارنفر آغاز شود الان میگویند تا آخر اردیبهشتبر روی 20 هزار نفر.واکسن ستاد اجرایی امام هم که فقط تعریف میکنند کسی ندیده

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