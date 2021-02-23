مصدومیت بیرانوند جدی نیست/ تردید برای بازی در لیگ اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند در دیدار یکشنبه شب تیم آنتورپ مقابل سنت ترویدن در لیگ بلژیک به دلیل مصدومیت، در نیمه نخست تعویض شد و با برانکارد زمین را ترک کرد. هرچند گفته می‌شد ممکن است بیرانوند چند هفته از میادین دور باشد اما یک سایت بلژیکی مصدومیت دروازه بان ایران را جدی ندانست.

سایت GVA بلژیک نوشت: «روز یکشنبه بیرانوند در دومین مسابقه متوالی مصدوم شد. فرکوترن (سرمربی تیم) گفت که مصدومیت بیرانوند کوفتگی (در بالای ران) است. در نهایت این آسیب دیدگی خیلی بد نبود و انتظار می‌رود دروازه بان ایرانی برای بهبودی به چند روز درمان نیاز داشته باشد.»

این سایت خبر خود را این‌طور ادامه داده است: «باید دید آیا بیرانوند می‌تواند روز پنجشنبه در دیدار مقابل گلاسکو رنجرز (در لیگ اروپا) بازی کند اما هنوز در این مورد تردید و شک وجود دارد. اگر بیرانوند بازی نکند، دی ولف دوباره درون دروازه خواهد بود. او دروازه بان دوم در فهرست لیگ اروپا است. با این حال بوتز هم تقریباً برای بازی دوباره آماده است. دروازه بان فرانسوی روز گذشته دوباره با سایر دروازه بان ها کار کرد و قرار است امروز به تمرینات گروهی اضافه شود. این خبر خوبی است زیرا وقتی در اوایل ماه ژانویه مچ پایش آسیب دید، نگرانی‌هایی از دوری او به مدت سه ماه وجود داشت.»