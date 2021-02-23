تقدیر از رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان در روز ملی اهدای کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لوح تقدیر کتابخانه آوتیک ایساهاکیان ایروان به پاس همکاریهای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و اهدای کتاب به این کتابخانه، به سیدحسین طباطبایی، رایزن فرهنگی کشورمان اعطاء شد.
در این مراسم که در محل ساختمان مرکزی کتابخانه آوتیک ایساهاکیان ایروان برگزار شد، هاسمیک کاراپتیان، رییس کتابخانه ایساهاکیان ایروان ضمن ارج نهادن به همکاریهای این کتابخانه با رایزنی فرهنگی کشورمان در ارمنستان طی سالهای گذشته و با اشاره به برنامه اخیر رونمایی از آثار ادبیات معاصر ایران، اظهار امیدواری کرد این روند همکاری بیش از پیش گسترش یابد.
طباطبایی در سخنانی با ارج نهادن ابتکار زیبای در نظر گرفتن روزی در سال به عنوان روز ملی اهدای کتاب، آن هم همزمان با روز تولد هوانس تومانیان شاعر بزرگ ارمنی، این اقدام را نشانهای از ارزش و اهمیت کتاب و کتابخوانی برای مردم با فرهنگ و متمدن ارمنستان دانست و از عزم جدی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان برای حضور مؤثرتر در عرصه کتاب و ادبیات در این کشور خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه مهم مترجمین در معرفی فرهنگ و ادبیات کشورها به یکدیگر، گسترش ترجمه آثار ادبی دو کشور ایران و ارمنستان به زبانهای یکدیگر را از مهم ترین راههای تعمیق مناسبات همه جانبه دو کشور دوست و همسایه خواند.
حسن ختام سخنان رایزن فرهنگی کشورمان در ارمنستان، قرائت فرازهایی از منظومه معروف «آختامار» هوانس تومانیان به زبان های فارسی و ارمنی بود که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
گفتنی است؛ از سال ۲۰۰۸ میلادی و به ابتکار رییس پیشین اتحادیه نویسندگان ارمنستان لئون آنانیان، روز ۱۹ فوریه مصادف با سالروز تولد هوانس تومانیان شاعر بزرگ ارمنی، به عنوان روز اهداء کتاب نامگذاری شده و در تقویم مناسبتهای ملی ارمنستان قرار گرفته است. به همین مناسبت، کتابخانهها و مراکز فرهنگی ارمنستان هرساله روز ۱۹ فوریه شور و حالی دیگر دارند و شمار زیادی کتاب از سوی افراد مختلف به کتابخانهها و یا دیگر افراد اهداء میشود.
امسال نیز با وجود برخی محدودیتهای ناشی از همه گیری ویروس کرونا، کتابفروشیها، بنگاههای نشر، کتابخانهها و مراکز فرهنگی ایروان و دیگر شهرهای ارمنستان، در روز ۱۹ فوریه شاهد برگزاری برنامههای مختلف و متنوع اهدی کتاب بودند.
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