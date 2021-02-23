لزوم برخورد با تولیدکنندگان ماسک بدون مجوز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه‌ساز، در کمیته ارتقا کیفیت ماسک که با حضور مدیران ذی ربط سازمان غذا دارو برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه برنامه واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا در بسیاری از کشورها آغاز و با جدیت دنبال می‌شود، اما بر اساس توصیه‌های اکید سازمان بهداشت جهانی و مراجع بین المللی حوزه سلامت، هنوز استفاده از ماسک و ضدعفونی‌کننده‌ها مهم‌ترین ابزار پیشگیری و مقابله با این بیماری است.

وی افزود: با پیگیری و همکاری بین بخشی در حوزه تولید ماسک، در حال حاضر وضعیت تأمین ماسک در کشور بسیار مطلوب است و به سرعت کمبودها در حوزه انواع ماده اولیه مورد نیاز در تولید ماسک‌های با کیفیت در حال برطرف شدن است.



معاون وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی همگانی در حوزه استفاده صحیح از ماسک، عنوان کرد: متأسفانه برخی از افراد اطلاع کافی از نحوه صحیح استفاده از ماسک ندارند و گاهی اوقات ماسکی که میزان کارایی و محافظت آن در برابر ویروس تنها چند ساعت است، حتی تا چند روز استفاده می‌شود که این موضوع می‌تواند به دلیل ناکارآمدی ماسک‌های مورد استفاده، ضریب انتقال ویروس را بسیار افزایش دهد.



شانه ساز با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مجدانه در تلاش است تا کیفیت ماسک‌های تولیدی را بیش از پیش ارتقا دهد، تصریح کرد: تسهیل روند صدور مجوز تولید ماسک، شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان فاقد مجوز، امکان رهگیری و کنترل اصالت ماسک‌های سطح عرضه از جمله برنامه‌های این سازمان در حوزه تولید و توزیع انواع ماسک است که با همکاری وزارت صمت، وزارت کشور و بسیج اصناف قابل تحقق است.