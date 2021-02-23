به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی خراسان رضوی در اطلاعیه ای با توجه به نقشههای هواشناسی و پدیدههای قالب، هشدار سطح نارنجی اعلام کرد، در این اطلاعیه آمده است؛ با توجه به تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی از اواخر وقت سه شنبه پنجم اسفند ماه جاری تمامی جو استان تحت تأثیر سامانهای سرد و مرطوب قرار خواهد گرفت، که بهطور قابل ملاحظهای باعث کاهش دما خواهد شد. همچنین پیشبینی میشود با نفوذ این سامانه شاهد بارش برف بهویژه در نیمه شمالی استان باشیم. لذا با توجه به این وضعیت مرکز پیشبینی این اداره کل اقدام به صدور هشدار شماره ۴۶ با سطح نارنجی کرده است.
طبق این اطلاعیه کاهش محسوس دما از بعدازظهر سه شنبه (بیش از ۱۰ درجه سلسیوس)، انتظار میرود دمای حداقل شبانه در اکثر نقاط استان به کمتر از صفر درجه سلسیوس و در مناطق سردسیر و کوهستانی به کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس زیر صفر نیز برسد.
همچنین با توجه به پیش بینی انجام شده احتمال بارش پراکنده برف بویژه در نیمه شمالی استان، وزش باد شدید در غالب نقاط استان و در برخی از نقاط بهویژه نوار شرقی توأم با گردوخاک و احتمال بروز خسارت خواهد بود.
اثرات این کاهش دما شامل یخ زدگی و لغزندگی محورها و معابر، وزش باد شدید لحظهای، کولاک برف، تشکیل مه و کاهش میدان دید است که پیش بینی میشود این وضعیت تا اواخر هفته جاری و ماندگاری هوای سرد تا اواسط هفته آینده ادامه یابد.
سازمان هواشناسی خراسان رضوی در این اطلاعیه نسبت به تأمین سوخت، کنترل و تنظیم دمای گلخانهها، مرغداریها و دامداریها هشدار داده است، همچنین نسبت به اقدامات لازم به منظور کاهش آسیب احتمالی ناشی از سرمازدگی به باغهای استان و تاکید بر به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در ترددهای جادهای استان توصیه شده است.
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