تخلف بالگردهای آمریکایی در نقض حریم هوایی توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نشریه ژاپنی «ماینیچی» از اقدام بالگردهای نظامی آمریکایی مستقر در خاک این کشور برای عکس برداری و جمع آوری اطلاعات نظامی از ژاپن با پرواز در ارتفاعات کم آسمان توکیو و حتی عبور از میان آسمان خراش‌های این شهر خبر داده که گفته می‌شود منجر به نقض حریم هوایی ژاپن شده است.

به نوشته این نشریه ژاپنی، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده طی شش ماه اخیر که از جولای سال ۲۰۲۰ تاکنون جمع آوری شده، بالگردهای آمریکایی حدوداً از ارتفاع ۲۰۰ متری ایستگاه راه آهن «شینجوکو» توکیو که از جمله متراکم‌ترین و پر رفت و آمد ترین ایستگاه‌های راه آهن در سراسر جهان محسوب می‌شود به پرواز در آمده‌اند.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ماینیچی، این اقدام بالگردهای نظامی آمریکا به منزله نقض حریم هوایی ژاپن بوده که در طول شش ماه گذشته، بالگردهای مذکور دستکم ۱۲ مرتبه مرتکب این تخلف شده‌اند. گفته می‌شود، حریم مجاز ارتفاع پروازی این بالگردها از سوی دولت ژاپن دستکم ۳۰۰ متر بالاتر از ارتفاع بلند ترین سازه موجود شهری اعلام شده که با این حساب، بالگردهای آمریکایی حق پرواز در ارتفاع کمتر از ۶۰۰ متری توکیو را نداشته‌اند.