پیروزی نارسینا در اولین دیدار رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های نارسینا تهران و نفت آبادان در چارچوب مرحله رده بندی لیگ بسکتبال بانوان امروز پنجشنبه برگزار شد که طی آن نماینده تهران با نتیجه ۶۴ بر ۶۱ حریف خود را شکست داد.

این نخستین دیدار دو تیم در مرحله رده بندی لیگ بسکتبال بانوان بود. این مرحله از مسابقات به صورت سه از دو برگزار می‌شود.

دیدار برگشت دو تیم نیز پنجشنبه هفته آینده برگزار می‌شود و تیم نارسینا در صورت پیروزی در آن دیدار عنوان سوم مسابقات را از آن خود خواهد کرد.

در چارچوب لیگ بسکتبال بانوان و از مرحله نهایی این رقابت‌ها امروز دو تیم مهرام تهران و گروه بهمن تهران نخستین دیدار خود را برای کسب عنوان قهرمانی برگزار می‌کنند.

این دیدار از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود.