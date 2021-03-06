به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) همزمان با هفته منابع طبیعی یک اصله نهال میوه در محوطه شورای نگهبان کاشت.

وی پس از کاشت یک اصله نهال میوه در محوطه شورای نگهبان، در سخنانی گفت: این روز و هفته قطعاً مایه برکت است. قرآن می‌فرماید کار خیر انجام دهید که از جمله جلوه‌های کار خیر درختکاری، گل‌کاری، نشاء زدن و باغداری است.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه این دستورعام اسلام است که همه باید به مسئله درختکاری و حفاظت از درختان، اهتمام داشته باشند. افزود: حیطه انجام کار خیر خیلی گسترده است و همه چیز از جمله کشاورزی و درختکاری را شامل می‌شود و ما باید فرهنگ کشاورزی و درختکاری را هر چه بیشتر ترویج کنیم.

آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه باید همانطور که به اقشار مختلف مردم احترام می‌گذاریم به قشر کشاورز و باغدار هم احترام بگذاریم و قدردان زحمات این قشر زحمت‌کش باشیم، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیروز فرمودند، واقعاً کشاورزان و باغداران عزیز بهره کمی از عواید مادی از دسترنج خود می‌برند و باید فکر اساسی برای این مسئله کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دولت باید در حل مشکلات پیش پای کشاورزان و باغداران عزیز، نقش جدی‌تری ایفا کند؛ حتی معتقدم که باید همان احترامی که به طبقات بالای جامعه در ادارات گذاشته می‌شود، به کشاورزان و باغداران زحمت کش و عزیز هم همان عزت و احترام گذاشته شود.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: باید هر چه می‌توانیم فضای جامعه را با درخت و سبزه شاد کنیم، حتی در منازل هم هر کس می‌تواند درخت و سبزه بکارد و گل کاری کند؛ باید فرهنگ درختکاری و کشاورزی را ترویج کرده و کسانی که در این راه گام برمی‌دارند را مورد تقدیر قرار دهیم.