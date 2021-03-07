به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابدالی پور امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با گرامیداشت ۱۸ اسفند سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد طبق مصوبه ۳۰۲ شواری انقلاب فرهنگی با هدف مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد تأسیس شده اند.

عضویت ۲۷ هزار نفر در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد

وی افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری متناسب با نیاز جوانان نقش مهمی در جذب این قشر جامعه به مسجد ایفا می‌کنند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به فعالیت ۴۲۵ کانون فرهنگی هنری مسجد در لرستان، بیان داشت: هم اکنون بیش از ۲۷ هزار و ۹۲ نفر در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان عضویت دارند.

ابدالی پور با اشاره اینکه فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سامانه بچه‌های مسجد ثبت می‌شود، افزود: سال گذشته ارزیابی فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در قالب پایتخت فهما و امسال با عنوان «ایران قوی» انجام شده است.

اجرای طرح ملی «ایران قوی»

وی ادامه داد: طرح ملی «ایران قوی» در چهار موضوع قرآن و سیره اهل بیت، مسجد و گام دوم انقلاب، پیشرفت و امید به آینده و مقاومت و عزت ایرانی است که باعث رشد بالندگی در فضای مساجد خواهد شد و بستر جریان سازی گام دوم انقلاب را فراهم می‌کند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با بیان اینکه در دومین سال برگزاری رویداد ملی فهما (پایتخت فرهنگ و هنر مسجد)، طرح ملی ایران قوی در قالب این رویداد بزرگ برگزار می‌شود، افزود: این طرح درصدد است تا زمینه رقابت سالم را بین بچه‌های مسجد در بستر فضای مجازی فراهم آورد.

ابدالی پور با اشاره به اینکه نسبت به سال قبل ثبت فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سامانه بچه‌های مسجد رشد ۶۰ درصدی داشته است، گفت: این سامانه با هدف کشف، پرورش و به کارگیری خلاقیت‌های فرهنگی هنری بچه‌های مسجد با امکان رصد، پایش و ارزیابی اطلاعات، اشتراک گذاری تجارب فعالان مساجد، ایجاد منبعی عظیم برای تولید دانش‌های بومی، ارتقای توان شناسایی نیازها و حل مسائل و مشکلات فرهنگی اجتماعی، کمک به سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی کشور برای تصمیم گیری صحیح و دقیق راه اندازی شده است.

حمایت کانون‌های مساجد از نیازمندان

وی با اشاره به فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در زمان شیوع بیماری کرونا، افزود: همزمان با شیوع بیماری کرونا فعالیت‌های کانون‌های مساجد برای حمایت نیازمندان و مقابله با بیماری کرونا آغاز شده است.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی از نیازمندان و اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا، اظهار کرد: با مشارکت خیران و افراد توانمند کمک معیشتی نقدی و مواد غذایی بین نیازمندان توزیع شده است.

ابدالی پور افزود: همچنین با همکاری مؤسسه حضرت خدیجه (س) قم و برنامه تلویزیونی «سمت خدا» تاکنون با محوریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ۶ مرحله گوشت گرم بین نیازمندان استان اعم از ایتام، اقشار آسیب دیده از کرونا، افراد بی سرپرست و خانواده‌های بد سرپرست توزیع شده است.

وی عنوان کرد: طی هر مرحله یک هزار و ۲۰۰ بسته گوشت گرم یک و نیم کیلویی بین نیازمندان استان توزیع شده است.