مردم بحرین خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین بار دیگر دست به برگزاری تظاهرات علیه آل خلیفه زدند. بحرینیها در جریان این تظاهرات شعارهایی را علیه آل خلیفه و آل سعود سر دادند.
بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در تظاهرات مذکور خواستار آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی در زندانهای آل خلیفه شدند.
رسانههای بحرینی اعلام کردند که تظاهرات مذکور در نقاط مختلف از جمله «الدیر»، «کرزکان»، «کرانه»، «المعامیر»، «سار»، «ابوصبیع»، «الشاخوره»، «السنابس» و «النویدرات» برگزار شده است.
تظاهرات کنندگان بحرینی از شیوع گسترده کرونا در زندانهای آل خلیفه به شدت احساس نگرانی میکنند. از زمان فراگیری ویروس کرونا، شمار زیادی از زندان سیاسی به دلیل اهمال پزشکی عامدانه آل خلیفه به این ویروس مبتلا شده اند.
پیشتر جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیهای ضمن انتقاد شدید از سیاست اهمال پزشکی آل خلیفه علیه زندانیان سیاسی اعلام کرده بود: در حال حاضر دهها زندان سیاسی در زندانهای بحرین به کرونا مبتلا شده اند.
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