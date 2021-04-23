به گزارش خبرنگار مهر، تقویم فدراسیون جهانی کاراته در حالی منتشر شده که شیوع ویروس کرونا در ۱۵ ماه اخیر رقابتهای کاراته در سطح دنیا به حالت تعلیق درآورده بود و مسابقات ترکیه اولین مرحله از رقابتهای «کاراته وان» در سال ۲۰۲۱ و بعد از همه گیری ویروس کرونا است. به همین دلیل هم در متن خبر فوق که روی سایت جهانی کاراته منتشر شده احتمال تغییر در این برنامه داده شده است.

مهمترین نکته این برنامه توجه ویژه به رده‌های سنی پایه است که طی آن چهار تورنمنت تحت عنوان کاراته وان در مونتری در مکزیک، قبرس،کرواسی و ونیز در ایتالیا پیش بینی شده است.

ضمن اینکه مسابقات رده‌های سنی مختلف قهرمانی جهان به میزبانی ترکیه در شهر تاریخی قونیه طی روزهای ۴ تا ۸ آبان ۱۴۰۱ می‌باشد؛ رقابتهایی که مسئولان فدراسیون کاراته کشورمان می‌بایست از هم اکنون برای آن برنامه ریزی کرده و با جدیت بیشتری اجرایی کنند چرا که مسابقات آسیایی را در نیمه دوم سال‌جاری در پیش خواهیم داشت.

در تقویم فوق ۲۵ رویداد مختلف پیش بینی شده که ۵ مرحله لیگ جهانی کاراته وان به میزبانی امارات (دبی)، مراکش (رباط)، پرتغال (لیسبون)، آذربایجان (باکو)، روسیه (مسکو) و سه مرحله سری A به میزبانی اتریش (سالزبورگ)، مصر (قاهره) و چین (هوآنگژو) برگزار خواهد شد.

در این تقویم به برگزاری مسابقات کاراته در بازی‌های آسیایی «هوآنگژو» چین، بازی‌های جهانی در «بیرمنگام» آمریکا وبازی‌های مدیترانه در «اوران» الجزایر نیز اشاره شده است.