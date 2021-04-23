مشکل آب ۱۰ روستای سوسن شرقی ایذه حل شد

حسین مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه الکتروپمپ ۱۳۰ کیلووات در ایستگاه پمپاژ روستای چال آب‌زا نصب شد.

وی افزود: با نصب این الکتروپمپ، مشکل آب‌رسانی به حدود ۱۰ روستا برطرف شد و مردم این روستاها مجدداً از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند.

مرادی بیان کرد: با پیگیری فرماندار و مسئولان محلی بعد از چندین هفته و با خرید یک دستگاه الکتروپمپ جدید و مناسب، مشکل ایستگاه پمپاژ چال آب‌زا رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دهستان سوسن شرقی در بخش سوسن شهرستان ایذه قرار دارد و بالغ‌بر ۶ هزار نفر جمعیت داشته که در حدود ۲۵ روستا سکونت دارند.