وزش باد نسبتا شدید در سیستان وبلوچستان/ تداوم افزایش دما

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی انتظار می‌رود وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا از امروز تا اواسط هفته آینده در اکثر نقاط استان ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت در شمال و مرز شرقی سیستان و بلوچستان صبح‌ها میزان وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید است، افزود: همچنین تا اواسط هفته پیش رو در سایر نقاط استان نیز در بعدازظهرها وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد.

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه روند افزایش نسبی دما در استان در هفته آینده تداوم دارد، گفت: همچنین از روز شنبه تا روز دوشنبه در ارتفاعات جنوبی و در روز سه شنبه در شمال و ارتفاعات مرکزی استان شرایط برای رشد ابر، رعد و برق و رگبار پراکنده مهیا است.

وی تصریح کرد: توصیه می‌شود در زمان وزش باد از سفرهای غیر ضروری پرهیز و از فعالیت در ارتفاعات به ویژه کارهای ساختمانی خودداری شود.