به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای، فراخوان رویداد ایده پردازی انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری ایران با موضوع «گفتمان سازی الگوی مطلوب اعمال مدیریت نوین رئیس جمهور آینده در توسعه و رونق کسب و کار و مهارت آموزی» برگزار می‌کند.

محورهای فراخوان:

مهارت‌های کلیدی توسعه کسب و کار، الگوی مطلوب اعمال مدیریت توسعه کسب و کار مهارت محور مبتنی بر تولید، تمرکز بر الگوهای نوین مهارت آموزی و رونق کسب و کار، توسعه کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال پذیری مهارت آموختگان، استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در بهبود و رونق کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار مهارت محور و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی، الگوی مطلوب مهارت آموزی – توسعه کسب و کار- مشارکت صاحبان مشاغل و توسعه اقتصادی و فرصت انگاری تحریم در توسعه و رونق کسب و کار نوین با محوریت جوانان از محورهای این فراخوان است.

علاقمندان به شرکت در این رویداد تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند ایده‌های خود را به آدرس ایمیل tvu@basijasatid.ir ارسال کنند.

بررسی اولیه و انتخاب ایده‌ها ۱۳ الی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و زمان رویداد و انتخاب ایده‌های برتر، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه انجام گرفته و به ایده‌های برتر جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.