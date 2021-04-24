  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۴۳

اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن

اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمود شایان با اعلام این خبر افزود: تکلیف شده تا در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی داده شود.

وی اضافه کرد: این مبلغ برای ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۴۰۰ هزار واحد در بخش روستایی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن اقدامات بانک مرکزی در تعیین بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با تزریق این میزان نقدینگی به بخش مسکن شاهد رونق در این صنعت باشیم.

کد مطلب 5196385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها