اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمود شایان با اعلام این خبر افزود: تکلیف شده تا در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی داده شود.

وی اضافه کرد: این مبلغ برای ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۴۰۰ هزار واحد در بخش روستایی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن اقدامات بانک مرکزی در تعیین بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با تزریق این میزان نقدینگی به بخش مسکن شاهد رونق در این صنعت باشیم.