به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آل داوود کارشناس امور رسانه در سیصد و سومین نشست تخصصی کارشناسی اندیشکده فضای مجازی مرکز مطالعات ژرفا و جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی که با مشارکت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شد، به بررسی موضوع نقش حکمرانی رسانه‌ای سایبری آمریکا در انتخابات ۲۰۲۰ پرداخت.

وی اظهار داشت: دنیا شاهد بود که آمریکا به عنوان کشوری که از طریق آژانس امنیت ملی سایبری خود (NSA)، فضای سایبر جهان را مدیریت می‌کند حتی به رئیس جمهور مستقر این کشور که دارای حقوقی مانند حق وتو، استفاده از کدهای کیف‌های هسته‌ای و فرماندهی کل نیروهای مسلح ایالات متحده است، اجازه تعدی به قوانین سایبری کشور را نمی‌دهد. وی و طرفدارانش به راحتی سانسور می‌شوند، پیام‌های وی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون اخبار گمراه کننده برچسب گذاری می‌شود تا آرامش سایبری ایالات متحده آمریکا حفظ شود!

وی گفت: جای تأمل دارد که کشوری مانند آمریکا به عنوان مدعی دروغین آزادی بیان، زمانی که طرفداران دونالد ترامپ پای به خیابان‌ها می‌گذارند، بدون هیچ اغماضی دسترسی وی به تمام حساب‌های خود در فضای مجازی را قطع می‌کند، در حالی که فراموش نخواهیم کرد، چطور این پلتفرم‌ها تمام امکانات زیرساختی خود را برای بر هم زدن آرامش ایران در ادوار مختلف به کار گرفتند!

این کارشناس رسانه افزود: خانم هیلاری کلینتون در کتاب خاطرات خود (۲۰۱۳) به صراحت می‌نویسد؛ «زمانی که معترضین (اغتشاشگران) در خیابان‌های تهران بودند ما اجازه تعطیلی توئیتر را ندادیم!» خانم کلینتون تصریح می‌کند که جک دورسی (مدیر شبکه اجتماعی توئیتر) آن زمان در شهر بغداد اقامت داشته است! به بیان ساده‌تر در نزدیک‌ترین فاصله جغرافیایی ممکن برای هدایت عملیات حاضر شده بود!

وی گفت: رهبر انقلاب تاکنون ۳ بار به صراحت از این مسئله یاد کرده‌اند که شرکت توئیتر در فتنه مخملین آن مقطع برای نقش آفرینی در انتخابات ایران به روز رسانی خود را به تأخیر انداخت، این دوگانگی در برخورد آمریکا با دو انتخابات ریاست جمهوری در کشور خود و ایران حقایق زیادی را آشکار می‌کند. یکی از این نکات جالب توجه اجازه محدود آمریکا به فعالیت رسانه‌ها در فضای انتخاباتی این کشور بود؛ ساختار امنیتی این کشور فقط به ۷ رسانه مجوز رسمی پوشش اخبار انتخاباتی کشور را داد!

این کارشناس گفت: نهادهای حقوق بشری هیچیک مدعی نشدند که این‌ها معترض بودند و حق اعتراض به حاکمیت کشور خود را داشتند! اما در ایران زمانی که حاکمیت مجبور می‌شود برای حفظ آرامش کشور مدتی دسترسی به اینترنت را محدود کند، تمام نهادهای حقوق بشری خارج از کشور دست به اعتراض می‌زنند!

آل داوود افزود: شبکه زیرساخت ملی اطلاعات آمریکا که در سال ۱۹۹۱ میلادی شکل گرفت، این امکان را برای ایالات متحده فراهم کرد که حاکمیت خود را در فضای سایبر گسترش دهد ولی زمانی که در ایران از شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، عده‌ای با طرح مسائلی مانند مسدود سازی دسترسی به فضای آزاد اطلاعات، مانع راه‌اندازی این شبکه در کشور می‌شوند.

وی تاکید کرد: یکی از چالش‌هایی که در آینده گریبان ما را خواهد گرفت به طور قطع خروج تدریجی اطلاعات کاربران ایرانی از طریق پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، توئیتر و واتس‌اپ است. آن‌ها از طریق این اطلاعات می‌توانند، سطوح مختلف عادات، رفتارها و عملکرد مردم ایران را ارزیابی خواهند کرد و با استفاده از Big Data در آینده کشور ما اثر خواهند گذاشت.

آل داوود با بیان اینکه گروهی از مدیران اجرایی کشور با طرح موضوعات واهی مانند افزایش سرعت اینترنت مردم را دچار خطای راهبردی کردند، ادامه داد: آن‌ها این تلقی را برای مردم به وجود آوردند که افزایش سرعت اینترنت به معنای توسعه شبکه ملی اطلاعات است! این رفتار صرفاً توسعه پهنای باند بود.

این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه کشوری در جهان وجود ندارد که کاربران فضای مجازی تا این حد به هر نوع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند، خاطرنشان کرد: برای مثال آلمان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران با تجربه‌ای که از وضعیت ایران به دست آورد، هنگام برگزاری انتخابات کشور خود دسترسی به پلتفرم فیس بوک را محدود کرد یا خانم مرکل پس از افشای شنود مکالمات وی در آمریکا، طی ملاقاتی با رئیس جمهور فرانسه، صراحتاً از لزوم راه‌اندازی اینترنت اروپایی سخن به میان آورد تا مانع جاسوسی آمریکا از سران اروپایی شود.

وی گفت: در کشورهای غربی که از سال ۱۹۶۰ میلادی لوایح مربوط به گردش آزاد اطلاعات تصویب شده مطابق مقررات عمومی حفاظت از داده، کاربران زیر ۱۶ سال اجازه دسترسی به واتس‌اپ را ندارند. طبق همین قوانین پلتفرم‌های غیربومی مانند اینستاگرام برای فعالیت در کشورهای اتحادیه اروپا ملزم به راه‌اندازی دفاتر حقوقی در کشورهای میزبان هستند، از طرفی باید قواعد مربوط به گمنام سازی اطلاعات را رعایت کنند.

آل داوود ادامه داد: شاهد اهمیت ویژه قانون مداری در استفاده از فضای مجازی در کشورهای مدعی گردش آزاد اطلاعات هستیم، در حالی که جریان تحریف، مطالبه همین قوانین در کشور را مخالفت با گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان معرفی می‌کند!

وی گفت: امروز بیش از ۶۰ درصد مردم ایران کاربر پیام رسان‌های غیرایرانی هستند که همین مسئله لزوم مدیریت این فضا را بیش از گذشته برای ما آشکار می‌کند. رهبر انقلاب بیش از هرکسی در کشور فضای سایبر را بر اساس اصول علمی فهم کرده‌اند و نسبت به مدیریت صحیح آن دغدغه دارند.