۵۱ هزار بیمار کرونایی از قرنطینه خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر سیما، با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد مردم شیوه نامههای بهداشتی را رعایت میکنند، افزود: سطح مطلوب ما از میزان رعایت پروتکلها، ۹۰ درصد است.
وی با اظهار تأسف از اینکه در بدنه میانی اجرایی تا ردههای پایینی نظارتهای میدانی کافی نمیشود که بخشی از آن مربوط به آماده نبودن زیرساختهای کشور است، مترو را از مهمترین مکانهای شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: در خلوتترین روزها حدود ۲۰۰ هزار مسافر با مترو جابهجا میشوند که در روزهای قرمز کرونایی این رقم به حدود ۷۰۰ هزار مسافر نیز میرسد.
حریرچی با انتقاد از رفتار برخی شهروندان در نقض قرنطینه، اظهار داشت: متأسفانه ۵۱ هزار نفر از افراد کرونا مثبت، بی توجه به این موضوع کیلومترها از شهر خود دور شدند و در فروردین ۱۴۰۰ نیز ۲۱ درصد افراد این تخلف را انجام دادند. بنابراین، اگر فرد ناقل را شناسایی و بتوانیم ۱۴ روز از جامعه دور نگه داریم، زنجیره انتقال ویروس قطع میشود.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به تصمیماتی که در جلسه اخیر کمیته امنیتی - اجتماعی وزارت کشور اتخاذ شده است، گفت: قرار شد وزارت بهداشت موارد تخلف را اعلام و نیروی انتظامی ناظر بر رعایت آنها باشد و اعمال قانون کند.
وی با اعلام اینکه در طرح قبل که ۲۰۰ هزار تومان جریمه برای متخلفان تعیین شد، برخی افراد محدودیتها را رعایت نکردند، افزود: بر این اساس مشخص شد این میزان بازدارنده نبوده است. با این وجود ما در تعیین جریمه قدرت اقتصادی مردم را در نظر گرفتهایم و هدفمان این است که بدون جریمه، افراد را در خانه نگهداری کنیم.
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