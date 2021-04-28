به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در پی دعوت رئیس جمهور اوکراین از همتای روسی خود «ولادیمیر پوتین» برای برگزاری نشست مشترک در راستای حل اختلافات میان دو طرف در واتیکان، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد چنین دعوتنامه رسمی نه به دست مسکو رسیده و نه واتیکان.

بر اساس این گزارش، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ سفید گفت: پرزیدنت «زلینسکی» گفته که (واتیکان) بهترین مکان برای نشست و انجام مذاکرات است. با اینحال، نه واتیکان و نه روسیه هیچ اطلاع رسمی از این موضوع ندارند. ما هیچگونه اطلاعات خاصی در خصوص این طرح پیشنهادی دریافت نکرده‌ایم.

وی همچنین در ادامه سخنان خود تاکید کرد هیچ اطلاعی از محل برگزاری چنین نشستی در دست ندارد و گفت: نمی‌دانم وی (پوتین) آمادگی سفر به جای دیگری (به جز روسیه) را دارد یا خیر.

سخنگوی کاخ کرملین همچنین تاکید کرد: همه ما بر اساس گفته رئیس جمهور پوتین پیش می‌رویم و از آنجا که ما طرف درگیری نیستیم، نیازی به بحث در مورد مسائل مربوط به «دونباس» نبوده و انجام تلاش‌های مربوط به صلح با ما نیست. (این موضوع) باید در یک گروه چهار جانبه مورد بحث قرار گیرد. پوتین خاطرنشان کرد که در صورت تمایل «زلنسکی» برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه، از وی در مسکو استقبال خواهد کرد.