«مهمان خدا» امسال برای اولین بار زنده روی آنتن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «مهمان خدا» که از برنامه های معروف سحرگاه های ماه مبارک رمضان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود امسال برای اولین بار به صورت زنده و مستقیم از حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) روی آنتن رفت.

این برنامه سحرگاهی با اجرای هادی صلح جو و با حضور کارشناسان مختلف از جمله حجج اسلام حسینی قمی، نظافت و راشد یزدی، ساعت ۲ و نیم بامداد از شبکه بین المللی قرآن و معارف سیما پخش می شود.

مناجات خوانی با نوای مطرح ترین مادحین کشور و همچنین تلاوت قرآن به صورت صوت زیبا و فصیح از بخش های مهم این برنامه است.

سید محمد رضا موسوی کیا مدیر رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی در مورد این برنامه بیان کرد: تمام کارهای تولید و ضبط این برنامه و بسیاری از برنامه های ویژه ماه رمضان که در حرم امام رضا(ع) برگزار می شود، توسط نیروهای مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی انجام می شود.

وی در پایان بیان کرد: حدود ۵۰ پرسنل و خادم مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی در محل شبکه جهانی امام رضا (ع) واقع در صحن انقلاب حرم مطهر امام هشتم مستقر هستند.