«اردوغان» با امیر قطر تلفنی گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به صورت تلفنی با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

طرف های قطری و ترکیه ای همچنین در جریان تماس تلفنی مذکور راهکارهای تقویت روابط دوجانبه در عرصه های مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر در جریان این رایزنی تلفنی بر لزوم تقویت روابط میان آنکارا و دوحه در زمینه های مختلف تأکید کردند.

تماس تلفنی رئیس جمهور ترکیه با امیر قطر درحالی انجام شد که وی پیشتر در اواسط هفته جاری با «ملک سلمان» پادشاه سعودی نیز تلفنی گفتگو کرده بود.