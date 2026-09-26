جهش صادرات با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری شنبه شب در آیین افتتاح فاز اول بزرگ‌ترین واحد تولید انواع پوره و رب گوجه‌فرنگی در ارومیه، با قدردانی از نگاه ویژه استاندار آذربایجان‌ غربی به توسعه زیرساخت ‌های اقتصادی، اظهار کرد: توجه به «زنجیره‌های ارزش» و ایجاد ارزش‌افزوده، راهبرد اصلی ما برای تحول در بخش کشاورزی است.



وی با اشاره به چالش ضایعات محصولات کشاورزی افزود: در سطح کشور بیش از ۴۰ درصد محصولات کشاورزی به دلیل نبود صنایع تبدیلی تبدیل به ضایعات می‌شود که ارزش ریالی طبق آمار قائو بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار است. توسعه صنایع تبدیلی نه تنها این سرمایه‌های ملی را حفظ می‌کند، بلکه بسترساز اشتغال‌زایی پایدار و توسعه صادرات غیرنفتی است.



اصغری با تأکید بر اینکه این توسعه‌ها در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها محقق شده است، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی با تمام توان از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی که در مسیر تکمیل زنجیره ارزش گام برمی‌دارند، حمایت خواهد کرد.



وی با توجه به ماهیت فسادپذیر محصولات باغی، مدیریت فرآیندهای تولید، انتقال، نگهداری و صادرات نباید به‌صورت پراکنده، بلکه باید در قالب یک «زنجیره ارزش» منسجم و استاندارد انجام شود تا کیفیت محصول در تمام مراحل حفظ شود.

اصغری با اشاره به حساسیت بالای بازارهای جهانی نسبت به موضوع سلامت و امنیت غذایی، افزود: در بازارهای بین‌المللی، صرف وجود ظاهر زیبا و رنگ مناسب محصول برای جلب توجه مصرف‌کننده کافی نیست؛ بلکه محصول باید از نظر شاخص‌های فنی و عدم وجود باقی‌مانده سموم، بالاترین استانداردهای سلامت را دارا باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: پایش کیفیت باید از مراحل اولیه تولید، برداشت و بسته‌بندی آغاز شده و تا مرحله انتقال و نگهداری در زنجیره لجستیک، به‌صورت مستمر ادامه یابد.

اصغری همچنین در راستای حمایت از بخش خصوصی و توسعه صادرات پایدار، اعلام کرد: متقاضیان فعالیت در حوزه صادرات و همچنین فعالان بخش لجستیک در زمینه خرید و نگهداری محصولات باغی، می‌توانند از تسهیلات ویژه و ظرفیت‌ های اختصاص زمین جهت ایجاد زیرساخت ‌های لازم بهره‌مند شوند.



وی تصریح کرد: توسعه صادرات پایدار در بخش محصولات باغی، نیازمند هم‌افزایی و توجه هم‌زمان به چهار مؤلفه اصلی یعنی «کیفیت»، «سلامت غذایی»، «لجستیک مدرن» و «تکنولوژی‌های نگهداری» است که باید از نخستین گام‌های تولید در نظر گرفته شوند.