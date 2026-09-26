زمان بازی ایران و روسیه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال روسیه به هدایت والری کارپین، روز ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) در شهر کازان به مصاف ایران خواهد رفت. سوت آغاز این مسابقه که پیش از این قرار بود ساعت ۱۹:۳۰ به وقت مسکو (ساعت ۲۰ به وقت تهران) زده شود، با تغییر برنامه ساعت ۱۹ به وقت مسکو و ۱۹:۳۰ به وقت تهران به صدا درمی‌آید.

تیم ملی روسیه همچنین روز ۶ اکتبر (۱۴ مهر) در نیژنی نووگورود مقابل نیجریه قرار خواهد گرفت. این دیدار نیز قرار بود ساعت ۲۰ به وقت مسکو آغاز شود، اما زمان برگزاری آن به ساعت ۱۹ تغییر کرده است.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال روسیه، زمان برگزاری هر دو مسابقه با توجه به توافق صورت‌گرفته با شبکه پخش‌کننده تغییر کرده است.

لازم به ذکر است که بازی با ایران اولین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال روسیه در فیفادی جاری است اما شاگردان امیر قلعه نویی در بازی اول خود مقابل ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خوردند.