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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

واژگونی اتوبوس کرمانشاه ـ تهران ۱۱ کشته برجا گذاشت

واژگونی اتوبوس کرمانشاه ـ تهران ۱۱ کشته برجا گذاشت

رئیس پلیس راه فراجا از واژگونی یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در مسیر کرمانشاه به تهران خبر داد که بر اثر آن ۱۱ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، در تشریح جزئیات این سانحه اظهار کرد: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از مبدأ کرمانشاه به مقصد تهران در حال حرکت بود، دچار واژگونی شد.

وی افزود: این اتوبوس متعلق به تعاونی ۱۵ کرمانشاه بود و هنگام وقوع حادثه ۳۹ مسافر و راننده را جابه‌جا می‌کرد.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در پی این حادثه، ۱۱ نفر از سرنشینان شامل ۸ مرد و ۳ زن جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر نیز مجروح شدند که حال ۲ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره علت وقوع این حادثه گفت: برابر بررسی‌های اولیه، علت تامه واژگونی اتوبوس، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت استراحت کافی رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش از آغاز سفر، خاطرنشان کرد: خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل مهم بروز حوادث رانندگی است و رانندگان باید به محض احساس خستگی، در محل مناسب توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.

کد مطلب 6959185
مهسا حيدری توچائی

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