واژگونی اتوبوس کرمانشاه ـ تهران ۱۱ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فراجا، در تشریح جزئیات این سانحه اظهار کرد: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از مبدأ کرمانشاه به مقصد تهران در حال حرکت بود، دچار واژگونی شد.

وی افزود: این اتوبوس متعلق به تعاونی ۱۵ کرمانشاه بود و هنگام وقوع حادثه ۳۹ مسافر و راننده را جابه‌جا می‌کرد.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در پی این حادثه، ۱۱ نفر از سرنشینان شامل ۸ مرد و ۳ زن جان خود را از دست دادند و ۲۴ نفر نیز مجروح شدند که حال ۲ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره علت وقوع این حادثه گفت: برابر بررسی‌های اولیه، علت تامه واژگونی اتوبوس، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت استراحت کافی رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش از آغاز سفر، خاطرنشان کرد: خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل مهم بروز حوادث رانندگی است و رانندگان باید به محض احساس خستگی، در محل مناسب توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر ادامه دهند.