استاندار آذربایجان‌ غربی: تکمیل زنجیره ارزش اولویت توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شنبه شب در آیین افتتاح واحد تولید پوره انواع میوه و رب گوجه‌فرنگی با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و تکمیل زنجیره‌های تولیدافزود: تکمیل زنجیره‌های ارزش، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای و پرهیز از تأخیر در بهره‌برداری از پروژه‌های تولیدی، رویکرد اصلی مدیریت استان است.

وی اظهار کرد: طرح‌های توسعه‌ای باید بر اساس مزیت‌های بومی تعریف شوند؛ چرا که هر واحد تولیدی جدید، علاوه بر اشتغال‌زایی و ارزآوری، نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید و حمایت از باغداران و کشاورزان ایفا می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با انتقاد از چالش‌های تأمین مالی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم به دلیل بروکراسی سیستم بانکی و عدم تامین به موقع سرمایه درگردشو تسهیلات بانکی، فعالیت واحدهای آماده‌به‌کار به تعویق بیافتد.

رحمانی تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده نباید تنها در حد شعار باقی بماند؛ نقدینگی واحدهای تولیدی نباید کاهش یابد و سیستم بانکی موظف است در این مسیر نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

وی با تأکید بر لزوم تقویت صندوق‌های حمایتی برای جبران کمبود منابع بانکی، خاطرنشان کرد: هنوز ظرفیت‌های بسیاری در استان وجود دارد که مغفول مانده و باید با اتکا به همت مردم و هدایت درست سرمایه‌ها، سطح جدیدی از فعالیت اقتصادی در آذربایجان‌غربی رقم بخورد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های گردشگری استان، از جمله مجموعه «شمس تبریزی» به عنوان فرصتی برای شکوفایی اقتصادی یاد کرد و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه مسیر جاده تبریز را برای توسعه استان حیاتی خواند.

رحمانی با تأکید بر رسالت دستگاه‌های اجرایی در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: باید فرهنگ تکریم تولیدکننده و حمایت از اشتغال‌زایی در جامعه نهادینه شود، زیرا پیشرفت و رفاه استان در گروی رونق تولید و کاهش مشکلات فعالان این عرصه است.

افتتاح فاز اول واحد تولید پوره انواع میوه و رب گوجه فرنگی در ارومیه‌



در راستای گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی و با هدف تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، واحد پیشرفته تولید پوره انواع میوه و رب گوجه‌فرنگی شرکت «اروم‌ای‌سو» در قالب رویداد اینوا، بدست استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ارومیه به بهره‌برداری رسید.



این مجتمع صنایع تبدیلی یکی از پروژه‌های شاخصی است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده است. کل حجم سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این واحد، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که بدون اتکا به منابع دولتی و با همت بخش خصوصی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.



با راه‌اندازی این واحد تولیدی که از سال ۱۴۰۰ عملیات اجرایی آن آغاز شده بود، ظرفیت فرآوری ۵ هزار تن محصول در سال به توانمندی‌های صنایع تبدیلی استان اضافه شد.

با راه اندازی این واحد تولیدی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای گوجه‌کاران و باغداران منطقه، بستر اشتغال‌زایی مستقیم برای ۸۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۲۰ نفر (مجموعاً ۲۰۰ فرصت شغلی پایدار) را فراهم کرده است.

توسعه صنایع تبدیلی در آذربایجان‌غربی به عنوان قطب کشاورزی شمال‌غرب کشور، نقش مؤثری در پایداری درآمد بهره‌برداران و افزایش سهم محصولات فرآوری‌شده در سبد صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کند.



این مجتمع با تکمیل مراحل نصب خطوط تولید مدرن، رسماً وارد چرخه تولید محصولات کشاورزی شده و گامی عملیاتی در تحقق «زنجیره ارزش» محصولات راهبردی استان به شمار می‌رود.

