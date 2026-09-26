  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

واردات سامسونگ و ال‌جی آزاد شد

واردات سامسونگ و ال‌جی آزاد شد

سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد: با توجه به تصمیمات کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی، واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی دیگر با هیچ محدودیتی مواجه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک ایران موضوع واردات کالاها با برند کره جنوبی توسط تعاونی های مرزنشین را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: نامه شماره ۸۷۳۲۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۹ و با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۸ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی واردات کالاهای کره جنوبی (لوازم خانگی)، محدودیتی در حوزه نشان های تجاری و مبدا کالای وارداتی توسط مرزنشینان (به جز رژیم صهیونیستی) وجود ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.

واردات سامسونگ و ال‌جی آزاد شد

کد مطلب 6959436
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها