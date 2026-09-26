به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک ایران موضوع واردات کالاها با برند کره جنوبی توسط تعاونی های مرزنشین را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: نامه شماره ۸۷۳۲۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۹ و با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۸ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی واردات کالاهای کره جنوبی (لوازم خانگی)، محدودیتی در حوزه نشان های تجاری و مبدا کالای وارداتی توسط مرزنشینان (به جز رژیم صهیونیستی) وجود ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.