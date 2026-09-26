فوتسال زنان ایران در جمع ۱۰ تیم برتر جهان ماند

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رده‌بندی ۱۰ تیم برتر فوتسال زنان جهان از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام شد که بر اساس آن تیم ملی فوتسال زنان ایران بدون تغییر نسبت به رده‌بندی قبلی در جایگاه دهم جهان قرار دارد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران در حالی همچنان در جمع ۱۰ تیم برتر جهان حضور دارد که آخرین رویداد جهانی این تیم جام جهانی فوتسال زنان بود و ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها به میدان رفتند.

ایران با قرار گرفتن در رده دهم همچنان در میان تیم‌های برتر فوتسال زنان جهان جای دارد و جایگاه خود را در جدیدترین رده‌بندی فیفا حفظ کرده است.

ملی‌پوشان ایران این روزها خود را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا به میزبانی ریاض آماده می‌کنند.