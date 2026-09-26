به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا وکیل زاده از جان باختن ۲ نفر و مصدومیت ۳ نفر در پی تصادف یک دستگاه سمند با تریلی در محور خان‌زنیان به قلات خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۷:۴۴ صبح امروز چهارم مهرماه، در محور خان‌زنیان به قلات، بعد از منطقه زاخر، به مرکز ارتباطات اورژانس فارس اعلام شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس به محل تصادف اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرروابط عمومی اورژانس فارس افزود: ۳ مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های شهید رجایی و نمازی شیراز منتقل شدند.

وکیل زاده تصریح کرد: ۲ سرنشین خودروی سواری سمند نیز به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بودند.