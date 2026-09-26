  1. استانها
  2. فارس
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

تصادف در محور خان‌زنیان به قلات شیراز ۲ کشته برجا گذاشت

تصادف در محور خان‌زنیان به قلات شیراز ۲ کشته برجا گذاشت

شیراز-روابط عمومی اورژانس فارس از جان باختن ۲ نفر و مصدومیت ۳ نفر در پی تصادف یک دستگاه سمند با تریلی در محور خان‌زنیان به قلات شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا وکیل زاده از جان باختن ۲ نفر و مصدومیت ۳ نفر در پی تصادف یک دستگاه سمند با تریلی در محور خان‌زنیان به قلات خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۷:۴۴ صبح امروز چهارم مهرماه، در محور خان‌زنیان به قلات، بعد از منطقه زاخر، به مرکز ارتباطات اورژانس فارس اعلام شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس به محل تصادف اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرروابط عمومی اورژانس فارس افزود: ۳ مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی اولیه برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های شهید رجایی و نمازی شیراز منتقل شدند.

وکیل زاده تصریح کرد: ۲ سرنشین خودروی سواری سمند نیز به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بودند.

کد مطلب 6959196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها