قطع پراکنده درختان جنگلی در آمل

رضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جدیدترین اقدام این سودجویان، قطع چندین اصله درختان باارزش گونه‌های جنگلی، پنجشنبه شب در ارتفاعات روستای " زیارو" بخش مرکزی بوده است.

وی افزود: پس از این اقدام و گزارش دهیار روستای زیارو به بخشداری مرکزی، بلافاصله به محل قطع درختان جنگلی حاضر شدیم.

بخشدار مرکزی آمل ادامه داد، همچنین با تماسی که با رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان، معاون و کارشناسان اداره به محل قطع درختان جنگلی اعزام و موضوع در حال بررسی قرار گرفت.

مقدم تصریح کرد: برخورد قاطع و قانونی با جنگل خواری و تخریب کنندگان منابع طبیعی در حوزه بخش مرکزی به طور جدی پیگیری و رصد می‌شود.