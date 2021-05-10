صدور مجوز تردد بین شهری در قرچک ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص صدور مجوز تردد در شهرستان قرچک اظهار داشت: صدور مجوز تردد بین شهری ممنوع است.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: کلیه سفرهای مصادف با عید سعید فطر در سراسر کشور در همه رنگ‌بندی‌ها از ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت تا ظهر شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری ممنوع است و بر این اساس هیچ مجوز ترددی از سوی فرمانداری صادر نمی‌شود.

خطیبی عنوان داشت: با توجه به این مصوبه ملی، علاوه بر جلوگیری از ورود خودروهای غیربومی، رانندگانی که به این مصوبه توجه نکنند مشمول جریمه خواهند شد.

وی گفت: شهرستان در وضعیت «نارنجی» کرونایی قرار دارد اما با توجه به شکننده بودن این وضعیت حتماً بایستی شهروندان عزیز رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار قرچک با بیان اینکه مشاغل سطح ۱ و ۲ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مجاز به فعالیت هستند اظهار داشت: با توجه به بازگشایی‌ها در این مشاغل از همه مردم و اصناف می‌خواهیم نسبت به رعایت کامل پروتکل‌ها اقدام لازم را داشته باشند.

وی گفت: عید سعید فطر جایگاه خاصی برای مسلمانان دارد اما با توجه به وضعیت شیوع کرونا ضروری است از برگزاری هرگونه تجمع و دورهمی پرهیز شود.