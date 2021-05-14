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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۴۱

سرپرست تیم استقلال:

روی قایدی پنالتی شد/ تمام فکر و ذکرمان را برای جام حذفی می‌گذاریم

روی قایدی پنالتی شد/ تمام فکر و ذکرمان را برای جام حذفی می‌گذاریم

سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت: روی مهدی قایدی در نیمه نخست بازی با پرسپولیس پنالتی رخ داد و اگر پنالتی اعلام می‌شد جریان بازی تغییر می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته بیست و سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عیسی آل کثیر برای سرخپوشان گل زد.

نصرالله عبدالهی سرپرست تیم فوتبال استقلال بعد از این بازی گفت: بچه‌ها خوب بازی کردند. مربیان هم از بچه‌ها راضی بودند. یکی، دو موقعیت آمد که یکی از آنها به گل تبدیل شد. به نظرم آن صحنه روی قایدی (در نیمه نخست) پنالتی بود و اگر داور پنالتی می‌گرفت جریان مسابقه عوض می‌شد.

وی درباره اینکه استقلال شانس قهرمانی در لیگ را از دست داده است، تاکید کرد: تمام فکر و ذکر خود را برای جام حذفی می‌گذاریم. بازی چهارشنبه خیلی مهم است.

سرپرست استقلال درباره حضور تماشاگر در ورزشگاه تصریح کرد: وقتی در جلسه هماهنگی قبل از بازی بودیم قرار شد هیچکس به ورزشگاه نیاید و حتی بازیکنان اضافه هم نیایند. مقرر شد از چهار ماساژور فقط دو نفر بیایند و ۵ عکاس باشند. وقتی به ورزشگاه آمدیم دیدیم خبرهای زیادی است. نمی دانم چه شد.

عبدالهی در خصوص درگیری‌های آخر بازی هم گفت: یک درگیری جزئی بود که هم آنها و هم ما کمک کردیم همه چیز رفع و رجوع شد. اتفاق خیلی خاصی نبود.

کد مطلب 5211892

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    نظرات

    • Persepolis IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
      0 5
      پاسخ
      اقا شما مطمعن باشید جام حذفی هم نمیتونین بگیریم خخخخخخ
      • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
        1 1
        به دعای گربه سیا بارون نمیباره جوووووووونمممممم استقلال
      • محمد IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
        3 0
        اگر مسابقه مرد و مردانه باشد و داوری همچون دربی نباشد و وزیران ورزش و ارتباطات دخالت نکنند ، قطعا استقلال قهرمان است ولی اگر به روال ۸ سال گذشته دولت کنونی باشد قطعا جام با اسنپ تحویل پیروزی داده می شود .

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