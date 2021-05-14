به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته بیست و سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عیسی آل کثیر برای سرخپوشان گل زد.

نصرالله عبدالهی سرپرست تیم فوتبال استقلال بعد از این بازی گفت: بچه‌ها خوب بازی کردند. مربیان هم از بچه‌ها راضی بودند. یکی، دو موقعیت آمد که یکی از آنها به گل تبدیل شد. به نظرم آن صحنه روی قایدی (در نیمه نخست) پنالتی بود و اگر داور پنالتی می‌گرفت جریان مسابقه عوض می‌شد.

وی درباره اینکه استقلال شانس قهرمانی در لیگ را از دست داده است، تاکید کرد: تمام فکر و ذکر خود را برای جام حذفی می‌گذاریم. بازی چهارشنبه خیلی مهم است.

سرپرست استقلال درباره حضور تماشاگر در ورزشگاه تصریح کرد: وقتی در جلسه هماهنگی قبل از بازی بودیم قرار شد هیچکس به ورزشگاه نیاید و حتی بازیکنان اضافه هم نیایند. مقرر شد از چهار ماساژور فقط دو نفر بیایند و ۵ عکاس باشند. وقتی به ورزشگاه آمدیم دیدیم خبرهای زیادی است. نمی دانم چه شد.

عبدالهی در خصوص درگیری‌های آخر بازی هم گفت: یک درگیری جزئی بود که هم آنها و هم ما کمک کردیم همه چیز رفع و رجوع شد. اتفاق خیلی خاصی نبود.