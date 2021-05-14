پرسپولیس کار بزرگی کرد/ بازی با سپاهان انرژی زیادی از ما گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حساس‌ترین دیدار هفته بیست و سوم بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. عیسی آل کثیر برای سرخپوشان گل زد.

سیدجلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس بعد از این مسابقه گفت: بازی سختی بود. دیدار با سپاهان انرژی زیادی از ما گرفته بود و امروز مقابل تیم قدرتمند استقلال کار سختی داشتیم.

وی درباره درگیری‌های رخ داده در پایان بازی تصریح کرد: این به خاطر فشار بازی‌ها است. در دو هفته دو بازی سخت مقابل تیم‌های قدرتمند داشتیم ولی کار بازیکنان پرسپولیس بزرگ بود.

کاپیتان پرسپولیس درباره اعتراض استقلالی‌ها به عملکرد محمدرضا اکبریان داور دربی تاکید کرد: کارشناسان در این خصوص نظر می‌دهند.