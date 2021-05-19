برقراری احتمالی آتش بس در نوار غزه از عصر روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که آتش بس در غزه احتمالاً از عصر جمعه اجرایی میشود.
این در حالی است که شبکه ۱۳ تلویزیونی رژیم صهیونیستی پیش تر گزارش داده بود که به دستور «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حملات علیه غزه امشب به صورت شدیدتری ادامه مییابد که به گفته این رسانه صهیونیستی نشان از نزدیک بودن اعلام آتش بس است.
به موازات تداوم حملات موشکی نیروهای مقاومت فلسطین طی ساعات گذشته به شهرکهای صهیونیستی، در ساعات اخیر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه و مناطق مسکونی و زراعی آن ادامه داشت.
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