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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲:۱۰

همزمان با تشدید حملات ارتش اسرائیل؛

برقراری احتمالی آتش بس در نوار غزه از عصر روز جمعه

برقراری احتمالی آتش بس در نوار غزه از عصر روز جمعه

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از برقراری احتمالی آتش بس در غزه از عصر روز جمعه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که آتش بس در غزه احتمالاً از عصر جمعه اجرایی می‌شود.

این در حالی است که شبکه ۱۳ تلویزیونی رژیم صهیونیستی پیش تر گزارش داده بود که به دستور «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حملات علیه غزه امشب به صورت شدیدتری ادامه می‌یابد که به گفته این رسانه صهیونیستی نشان از نزدیک بودن اعلام آتش بس است.

به موازات تداوم حملات موشکی نیروهای مقاومت فلسطین طی ساعات گذشته به شهرک‌های صهیونیستی، در ساعات اخیر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه و مناطق مسکونی و زراعی آن ادامه داشت.

کد مطلب 5216339

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    نظرات

    • سید سجاد هاشمی نسب IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
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      پاسخ
      امریکا بنا به خواست اسرائیل اتش بس را به عقب میاندازد تا اسرائیل بقول خودش اهداف مورد نظر خودرا نابود کند ایا تبانی وخیانت امریکا از این اشکار تر میشود خدایا مپسند اینهمه یاغی گری راخدایا دست تو بالای هردستی است یاری فرما

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