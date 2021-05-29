نقاشی چهره‌ شهدای مقاومت بردیواری درحریم حرم حضرت زینب(س) نقش بست

به گزارش خبرنگار مهر، دیواره‌های حرم حضرت زینب (س) مزین به نقاشی چهره شهدای مدافع حرم ایرانی و حشد الشعبی عراق، مقاومت اسلامی، حزب الله لبنان و دیگر شهدا شده است.

در طرح اولیه این دیوارنگاره، مقرر شده بود که روی این دیوار، نقاشی عصر عاشورای استاد محمود فرشچیان ترسیم شود اما پس از اعلام خبر شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به دستور آیت‌الله طباطبایی نماینده رهبر معظم انقلاب و تولیت مصلی حرم مطهر حضرت زینب (س)، تصویر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بر آخرین قاب دیوارنگاره شهدای مدافع حرم که در مقابل ورودی صحن شمالی حرم مطهر حضرت زینب ترسیم شده است، نقش بست.

این طرح توسط امین هنرتبار هنرمند نقاش ایرانی خلق شده است. هنرتبار پیش از این نیز دیوارنگاره «ضامن آهو» را روی سقفی دوار به قطر ۱۱ و نیم‌متر در مشهد مقدس طراحی و اجرا کرده بود. در این دیوار که در حریم حرم حضرت زینب (س) قرار دارد، عکس شهدای دیگر مدافع حرم از ایران، عراق، سوریه، افغانستان، لبنان و دیگر کشورهای محور مقاومت به یادگار ترسیم شده است.