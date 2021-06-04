حجت الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امام خمینی (ره) در تثبیت ارزش‌های اسلامی در ایران و به ثمر نشاندن درخت انقلاب پایمردی بی نظیری داشت که این شخصیت در طول تاریخ تکرار نشدنی است.

وی با اذعان به اینکه کمتر رهبری در طول تاریخ چنین ارتباط مستحکمی با مردم خود داشته است، افزود: امام راحل مدافع راستین حق و حقیقت و مبارز بزرگ ظلم و طاغوت در تاریخ معاصر ایران است و قابلیت منحصر به فرد وی ایجاد همبستگی در بین مردم بود چنانکه اعتقاد شدید و راسخی به مردم و نیروی مردمی داشته و باور قلبی به مردم باعث شد تا همچنان عشق به امام در دل‌های مردم زنده بماند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: مردمی بودن و اسلامی بودن دو رکن مورد تاکید امام راحل در انقلاب اسلامی بود که مجموع آن‌ها موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد.

حجت الاسلام جعفرزاده تفاوت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های جهان را نقش رهبری دینی و مرجعیت شیعه در آن دانست و گفت: امام هیچگاه مبارزه مسلحانه را تأیید نکرد و به انقلابی اسلامی تاکید داشت.

وی با بیان اینکه امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی شخصیتی برجسته و لایق سکاندار جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: پیروی از ولایت فقیه رمز پیروزی و مقابله با تهدید دشمن خواهد بود.

این مسئول با تاکید به اینکه روحانیان مبارز همواره از انقلاب و آرمان‌های آن دفاع می‌کند، اضافه کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به انقلاب بوده و هست؛ اما با تبعیت از ولایت فقیه تمامی نقشه‌ها، نقش بر آب خواهد شد.

حجت الاسلام جعفرزاده گفت: دشمنان در برهه‌های مختلف و با فتنه‌ها و دسیسه‌های متعدد تلاش کرده‌اند تا اهداف و آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی را دچار تزلزل کنند که بصیرت و آگاهی مردم مانع از این امر و سبب یاس و ناامیدی دشمنان شده است و تداوم بصیرت افزایی و هوشیاری مردم از این پس نیز می‌تواند تمامی فتنه‌ها را خنثی کرده و دشمنان را مأیوس کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل، به مسئله انتخابات و اهمیت حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و افزود: در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، حضور حداکثری و فعال مردم در عرصه‌ی انتخابات یک اصل است و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی، حق همه آحاد جامعه و اصلی عقلانی و شرعی است.

وی بر لزوم احساس مسئولیت انسان نسبت به سرنوشت فردی و جمعی خویش تاکید و خاطرنشان کرد: مشارکت افراد در اداره امور اجتماعی و تعیین کارگزاران، از حقوق اولیه هر مسلمانی به حساب می‌آید لذا باید با حضور گسترده و انتخاب همراه با بصیرت و آگاهی سرنوشت کشور را به بهترین شکل ممکن رقم بزنیم.