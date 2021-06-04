به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، عبدالعلی علی عسکری درگذشت مسعود بهبهانی نیا نویسنده پیشکسوت سریال‌های تلویزیونی را تسلیت گفت.

متن این پیام به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت نویسنده چیره دست و متعهد، آقای مسعود بهبهانی نیا را که فیلم‌نامه‌های او خالق مجموعه‌های نمایشی موفقی بوده است، تسلیت عرض می‌کنم. قلم شیوای آن نویسنده توانمند همواره سریال‌هایی را خلق کرده که محوریت آن تقویت بنیان خانواده بوده است و استقبال مخاطبان از مجموعه‌هایی چون کیمیا، خاک سرخ، نرگس و ترانه مادری گواه این بود که بهبهانی‌نیا ذائقه مخاطب ایرانی را به خوبی می‌شناسد. از درگاه خداوند متعال برای آن نویسنده متعهد که از همرزمان شهید جهان آرا بوده است، علو درجات و برای بازماندگان به‌ویژه خانواده محترم و همکاران او دررسانه ملی صبر و اجر مسئلت دارم.»