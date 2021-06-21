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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۹:۱۷

رییس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری آموزش و پرورش اعلام کرد؛

تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرداخت «فوق العاده ویژه فرهنگیان»

تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرداخت «فوق العاده ویژه فرهنگیان»

رییس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری آموزش و پرورش اعلام کرد: برای پرداخت «فوق العاده ویژه فرهنگیان» تا سقف ۵۰ درصد با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه و پاسخ آن دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سلیمان زاده، با بیان این که در ارتباط با مصاحبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در ارتباط با پرداخت فوق العاده ویژه فرهنگیان محترم تا سقف ۵۰ درصد، مکاتبه شده است، افزود: در خصوص موضوع فوق العاده ویژه و أخذ مجوز اعتبار مربوط، طی نامه شماره ۳۹۶۲۴ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ با سازمان مذکور مکاتبه شده است که در پاسخ طی نامه شماره ۱۲۸۱۸۳ مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ اعلام داشته اند: «در ارتباط مجازی مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برخی از فرهنگیان محترم گلایه نموده اند، فوق العاده ویژه ناقص اجرا شده است. لذا تأکید گردید؛ بایستی به طور کامل اجرا شود که با عنایت به نامه ارسالی آن وزارتخانه، فوق العاده ویژه فرهنگیان، به ویژه معلمان، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی، از مراجع ذی صلاح تعیین و برقرار گردیده است. ضمناً در استمرار جبران بخشی از خدمات فرهنگیان برای سال ۱۴۰۰ در قالب اجرای نظام رتبه بندی معلمان تأمین اعتبار شده است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت خواهد بود.»

رییس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری آموزش و پرورش تصریح کرد: پیگیری موضوع افزایش فوق العاده ویژه ۵۰ درصدی فرهنگیان، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و به محض حصول نتیجه مطلوب، اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5240626

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
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      پاسخ
      نامه را از کجا دریافت نماییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخرین سطر خبر بازینی و اصلاح شود، لطفا
    • فرهنگی IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
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      پاسخ
      باسلام خدمت خبر نگاران محترم شما که به این آقای وزیر دسترسی دارید لطف کنید بهشون بگید تورا به خدا دیگه دست از سر این رتبه بندی و فوق العاده ویژه فرهنگیان بر دارید ما فرهنگیان بگیم نمی خواهیم کیو با ببینیم خسته شدیم دیگه از این همه دروغ و وعده های پوچ ما که می دانیم همه اش دروغ است .

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