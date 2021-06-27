حضور فیزیکی در بازار کن نخواهیم داشت/ چتر مجازی برای سینمای ایران

به گزارش خبرنگار مهر بنا به تصمیم جدید وزارت امور خارجه فرانسه اتباع کشورهایی که در لیست نارنجی سفر به فرانسه قرار دارند و ایران نیز یکی از آنهاست، می‌توانند به این کشور سفر کنند.

مدیران جشنواره و بازار فیلم کن نیز از توافق خود با مسئولان اتحادیه اروپا برای استثنا قائل شدن برخی شرایط ورود مهمانان این رویداد خبر دادند. همچنین بنا بر این توافق شهروندان مناطق نارنجی نیز با برخی شروط می‌توانند در این رویداد حضور پیدا کنند.

رائد فریدزاده معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکان حضور نمایندگان این بنیاد در بخش بازار جشنواره کن گفت: با توجه به اینکه فرصت بسیار کمی تا برگزاری جشنواره کن باقی مانده و برنامه‌ریزی بخش بازار از خیلی وقت پیش صورت گرفته است، این امکان دیگر وجود ندارد، بخش بازار جشنواره کن امسال با حضور تعداد محدودی از کشورها به شکل فیزیکی برگزار می‌شود البته مثل دوره قبل این بخش به شکل مجازی هم برای متقاضیان برگزار می‌شود از همین رو چتر سینمای ایران که در چند سال اخیر توسط بنیاد سینمایی فارابی در این جشنواره برپا می‌شد، امسال هم در بازار جشنواره کن به شکل مجازی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: هرساله برای حضور فیزیکی برخی از شرکت‌ها در بخش بازار جشنواره کن، از قبل برنامه‌ریزی می‌شود و به کشورها فضاهایی را اختصاص می‌دهند. با توجه به اینکه برای حضور در این بخش باید یکی دو ماه پیش اعلام حضور و هزینه را واریز می‌کردیم حالا دیگر عملاً این موضوع شدنی نیست. ما آن زمان تصمیم به حضور آنلاین گرفتیم. البته به نظرم تصمیم جدید جشنواره کن چندان برای متقاضیان حضور در بخش بازار صدق نمی‌کند و بیشتر مربوط به حضور عوامل آثار سینمایی می‌شود ضمن اینکه این امکان هم تنها در صورت داشتن برخی از شرایط در اختیار افراد قرار می‌گیرد. یعنی اتباع کشورهای لیست نارنجی که واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند علاوه بر تست منفی PCR یا آنتی ژن، باید دلیل محکمی برای سفر به فرانسه نیز ارائه دهند، اینگونه نیست که هرکسی که ویزای شینگن داشته باشد، بتواند سفر کند.

فریدزاده توضیح داد: معمولاً برنامه‌ریزی برای حضور در جشنواره‌ها از چندین ماه قبل صورت می‌گیرد، درواقع باید قراردادی با بخش بازار منعقد کنید، بگویید مایل به اجاره چه فضایی هستید و پول آن را واریز کنید تا این امکان فراهم شود که در آنجا حضور داشته باشید، البته امسال مثل سال گذشته امکان حضور در بازار به شکل مجازی هم فراهم است و فکر می‌کنم شرکت‌های بخش خصوصی به شکل گسترده در این بخش حضور داشته باشند.

معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی بیان کرد: ما هم در بخش مجازی این بازار حضور پیدا می‌کنیم اما به شکل فیزیکی هیچکس در این بازار از سوی بنیاد سینمایی فارابی حضور نخواهد داشت.

وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و جبر زمانه، بازار این جشنواره و چند جشنواره معتبر دیگر به صورت مجازی برگزار شد. به نظرم این تجربه اتفاقاً تجربه‌ای بسیار یگانه بود، خیلی از اتفاقات همچون دیدارها، قرارهای ملاقات، نمایش بازار و… در پلتفرم‌های طراحی شده، صورت گرفت که دسترسی را برای شما آسان می‌کرد ضمن اینکه مشکل زمانی هم نداشتیم یعنی اگر به یک رویدادی نمی‌رسیدیم، می‌توانستیم بعداً ضبط شده آن را ببینیم. تا آنجا که من می‌دانم استقبال بسیار زیادی هم از آن شد البته حتی این بازار هم یک سری باگ‌ها و ایرادات فنی داشت مثلاً مشکلات اینترنتی داشتیم یا اگر حجم مراجعه‌کنندگان زیاد می‌شد، سرور دیگر پاسخگوی آنها نبود اما امسال با مرتفع شدن برخی از این مشکلات ظاهراً دست‌اندرکاران این رویداد در پی این هستند که این شکل از بازار را استمرار ببخشند. بازار مجازی در کنار بازار فیزیکی در حال تبدیل شدن به روشی جدید است که بعدها و حتی پس از دوران کرونا هم می‌توان از آن بهره برد. یعنی شرکت‌های کوچکی که امکان حضور در کن را ندارند بعدها از همین طریق می‌توانند در این بخش از این رویداد حضور پیدا کنند.

فریدزاده در پایان گفت: در جشنواره جهانی فیلم فجر هم این امکان فراهم شد تا از بازار به صورت مجازی بهره گرفته شود که اتفاق خیلی خوبی بود. ظاهراً برپایی بازار به شکل مجازی جزوی از فرآیند تمام جشنواره‌ها شده و کم کم دارد جای خود را باز می‌کند.