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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۴۱

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان:

مسئولیت مرمت کاروانسرای ذغالی همدان به عهده میراث فرهنگی نیست

مسئولیت مرمت کاروانسرای ذغالی همدان به عهده میراث فرهنگی نیست

همدان_مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت:مسئولیت تأمین اعتبار و مرمت کاروانسرای ذغالی همدان بر عهده میراث فرهنگی نیست.

علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با شرایط نامناسب کاروانسرای ذغالی همدان اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه و نیز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ دستگاه‌هایی که مالک بناهای واجد ارزش هستند، مکلف به پیش بینی و تأمین اعتبار برای مرمت بناهای در اختیار، تحت نظارت میراث فرهنگی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ملک مذکور در تملک اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان نیست، ضروری است در اعتبارات دستگاه مالک پیش بینی لازم برای مرمت آن انجام پذیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ادامه داد: پیش بینی و تأمین اعتبار کاروانسرای ذغالی باید در اعتبارات دستگاه مالک پیش بینی شود.

مالمیر اظهار کرد: البته میراث فرهنگی در سالهای گذشته علیرغم اعتبارات محدود و کمی که در اختیار دارد در دو مرحله مرمت‌های اضطراری را در بنای مذکور داشته است اما طبیعی است که اعتبارات این اداره کل با توجه به تعداد بناهای استان کفاف اتمام مرمت آن اثر را نمی‌دهد.

کد مطلب 5254019

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