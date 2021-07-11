کودکان ایرانی در المپیاد هنری آمریکا درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نقاشی‌های پنج عضو هنرمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق به دریافت جایزه از ششمین المپیاد هنری بنیاد بین‌المللی هنر کودک واشنگتن کشور آمریکا شد.

این المپیاد با موضوع «هنر و ورزش» در سال ۲۰۲۰ برگزار و از سوی کانون ۱۵ اثر به این رقابت ارسال شد.

سوگل فتاحی عضو ۱۲ ساله مرکز شماره یک کانون کرمانشاه، راستین جافری ۸ ساله عضو مرکز شماره سه کانون خرم‌آباد در استان لرستان و هستی عابدی ۹ ساله از مرکز کانون شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی موفق به دریافت جایزه ششمین المپیاد هنری بنیاد بین‌المللی هنر کودک واشنگتن کشور آمریکا شدند.

همچنین علی غلامی عضو ۱۲ ساله مرکز کانون شهرستان آغاجاری در استان خوزستان و حُسنا اسکندری عضو ۹ ساله مرکز شهرستان شیرین‌سو در استان همدان دیگر اعضای هنرمند کانون هستند که از این المپیاد جایزه دریافت کردند.