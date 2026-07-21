به گزارش خبرنگار مهر، شبکه skysports گزارش داده است که فیفا تحقیقات انضباطی درباره اتفاقات و حواشی پس از دیدار فینال جام جهانی بین آرژانتین و اسپانیا را آغاز خواهد کرد. این نهاد پس از بررسی گزارش داوران و تصاویر مسابقه، درباره اعمال یا عدم اعمال محرومیت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

از مهم‌ترین مواردی که در این تحقیقات بررسی خواهد شد، اخراج لئاندرو پاردس به دلیل رفتار خشونت‌آمیز پس از سوت پایان بازی است. او پس از پایان مسابقه در جریان جشن قهرمانی اسپانیا با چند بازیکن این تیم درگیر شد.

همچنین رفتار نائوئل مولینا نیز زیر ذره‌بین فیفا قرار دارد. گفته می‌شود او در جریان درگیری‌ها به رودری مشت زده است. علاوه بر این، نقش روبرتو آیالا، دستیار کادر فنی آرژانتین، نیز بررسی خواهد شد؛ زیرا ادعا شده که او در جریان تنش‌ها، دنی اولمو را هل داده است.

فیفا همچنین رفتار اعضای کاروان آرژانتین در مراسم اهدای جام را نیز ارزیابی خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، چند بازیکن آرژانتین هنگام بالا بردن جام جهانی توسط بازیکنان اسپانیا، به نشانه اعتراض یا نارضایتی، به صحنه پشت کردند؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده و جنجال زیادی را به همراه داشته است.

در حال حاضر فیفا درباره محرومیت‌های احتمالی اظهار نظری نکرده است. این نهاد اعلام کرده پس از تکمیل روند رسیدگی انضباطی، تصمیم نهایی خود را که احتمالاً چند هفته دیگر صادر خواهد شد، اعلام می‌کند.