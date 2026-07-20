به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: دو نامه همسان به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درباره حملات ادعایی ایران به خاک آن کشور ارسال کرده است.
بر اساس متن این نامهها، قطر مدعی شد که ایران در هفتم ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۶ تیرماه) نفتکش قطری «الرکیات» را هنگام عبور در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده است.
دوحه همچنین با اشاره به حمله موشکی ادعایی در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۱ تیرماه ۱۴۰۵)اعلام کرد که این کشور هدف حمله موشکی قرار گرفته است.
در این دو نامه آمده است که نیروهای مسلح قطر موفق به رهگیری و مقابله با تعدادی از موشکهای بالستیک شدند.
در بخش دیگری از این نامهها آمده است که وزارت کشور قطر زخمی شدن سه نفر، از جمله یک کودک، بر اثر سقوط ترکش ناشی از عملیات رهگیری را تأیید کرده است.
دولت دوحه در ادامه با نسبت دادن این حملات به ایران، ضمن محکوم کردن این حملات، آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت قطر و ثبات منطقهای و بینالمللی دانسته است.
دوحه همچنین در این نامه ها مدعی شد که قطر ایران را مسئول کامل حقوقی این حملات و تمامی خسارتها و پیامدهای ناشی از آن می داند.
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